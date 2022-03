Quina és la conclusió dels primers tres dies de vaga a l'ensenyament?

Després de tres dies de vaga en educació, avui traurem conclusions a les quals han arribat després d'aquests primers dies. Parlarem amb el portaveu sector FP UGT Catalunya educació, Jesús Martin



- Quines conclusions es poden treure d'aquests tres dies de vaga?



S'avança tímidament, de moment, la primera conclusió és que la societat catalana és conscient que amb aquest conseller tenim un problema de diàleg i de confiança. El que intenta és introduir una sèrie de canvis, però primer de tot, han de ser pactats amb tota la comunitat educativa tant professors com pares que són aquells que han de conciliar la seva vida, ja que en el nostre país es treballa per torns, però la cosa no només va de calendari escolar i currículum també hi ha una mancança de diàleg i pacte de com ha de ser el sistema educatiu català en els pròxims anys i això ho hem de decidir entre tots.



- Sembla que el currículum s'ha ajornat un any?



No és cert tot això, donen la possibilitat que aquells centres que vulguin, ho podrà ajornar un any.



- Però amb això no canvia res, el que es vol fer és eliminar-ho.



Exacte, hem de recordar que encara estem en una pandèmia, on fa dos anys que tots estem esgotats i estressats, els canvis que s'hagin de produir han de ser pactats, ben assignats i ben elaborats. No es pot permetre que s'aboqui un canvi cap al fracàs sinó que sigui consensuat i estable en el temps i això només s'aconsegueix a través del diàleg i no per imposició. Per una altra banda, també hem de recordar que el concepte està afectant també el sector del lleure, és a dir, les activitats extraescolars o els menjadors. Hem de partir d'una teoria, el temps educatiu no només és el temps que està a l'alumne a l'aula sinó que també hem de contemplar el temps no lectiu de permanència al centre.



- El govern està disposat a fer marxa enrere i dialogar?



El conseller ens va rebre a una sala sense taules ni cadires, era una escenificació de no diàleg de no voler seure a negociar, sembla mentida que tingui una formació política.