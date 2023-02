Quin tipus de terratrèmol podria tenir a Catalunya

La possibilitat de predir terratrèmols és una àrea de la ciència que ha estat objecte de molts estudis en les últimes dècades. A pesar d'això, fins ara no ha estat possible preveure el moment exacte en què es produirà un terratrèmols.

Actualment, la ciència està treballant en la detecció de patrons i indicadors que puguin ser utilitzats per predir l'ocurrència de terratrèmols en un futur pròxim. Aquests indicadors inclouen el monitoratge de la deformació de la crosta terrestre, la mesura de canvis en l'activitat sísmica i la detecció d'anomalies en la composició química de l'aigua subterrània.

Malgrat aquestes investigacions, encara és difícil predir terratrèmols amb precisió. Això es deu en part a la complexitat dels processos sísmics, així com a la manca de coneixement sobre els mecanismes que s'originen en l'interior de la Terra.

Per això, les agències sísmiques internacionals acostumen a fer servir una altra aproximació, coneguda com a previsió a llarg termini, que consisteix a identificar les zones en les quals és més probable que es produeixin terratrèmols en el futur. Aquesta informació és molt útil per a la planificació de la construcció d'edificis i la gestió de riscos sísmics.

No obstant això, la previsió a llarg termini també té les seves limitacions, ja que és difícil predir el moment exacte en què es produirà un terratrèmol i la magnitud que tindrà.

Per aconseguir una predicció més precisa, és necessari continuar investigant en aquesta àrea i millorar les tècniques de detecció. Això inclou la col·laboració entre científics d'arreu del món, així com la inversió en tecnologia avançada i la recollida de dades en temps real.

En conclusió, la possibilitat de predir terratrèmols és una àrea en constant evolució en la ciència. Encara que no és possible preveure el moment exacte en què es produirà un terratrèmol, la investigació i la tecnologia avançada estan ajudant a millorar la previsió a llarg termini i a gestionar el risc sísmic.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el físic i sismòleg de l'institut cartogràfic i sismològic de Catalunya, Josep Batlló (àudio).