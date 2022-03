Per què es triga tant a trobar una solució al sector del transport?

Tot va començar amb un sector minoritari de transportistes autònoms que estaven farts de treballar amb pèrdues, de pagar per treballar o el preu del gasoil i ara es sumen més sectors com són els taxistes. Avui ens concentrarem en el sector del transport, ja que els hi falta l'eina principal per poder treballar i aquesta situació els està ofegant. Per saber si hi ha una solució parlarem amb el secretari general de l'associació general d'autònoms i transportistes de Catalunya, CarlosFolqui.



- Com van les negociacions amb el govern?



De moment no ens han donat cap solució i els primers sorpresos som nosaltres. Des de la setmana passada estem negociant el comitè nacional de transport amb el ministeri unes solucions que fossin reals i unes mesures immediates. Estem en una situació de crisis excepcional com és la derivada del conflicte entre Ucraïna i Rússia. El més sorprenent és que el dijous passat ens vam aixecar de la taula sense cap acord, i fins i tot ens van convocar de manera extraordinària el dilluns i pensàvem que hi havia una proposta i no ens vam aixecar de la taula fins que no es formalitzés, llavors, d'aquí és d'on van sorgir els 500 milions d'euros, així i tot, són insuficients, s'han de repartir entre 400 mil vehicles de transport de mercaderies. Encara estem esperant que ens diguin com, quan i on.



- És evident i inviable treballar amb pèrdues.



Portem un increment de combustible del 50%. Des de feia un temps era del 30% del cost del transport mercantil i ara ha passat a ser del 48%. Hi ha molta gent treballant a pèrdues, estem tirant dels nostres estalvis per poder conservar al client i hi ha alguns que ja no els hi queda res, sobretot els més petits com són els autònoms i pimes. Altres països d'Europa com Portugal , ja han pres mesures amb un sistema de bonus amb descomptes, la veritat és que no entenem aquesta paràlisi per part del nostre govern.