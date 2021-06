Quin protector solar és l'adequat?

Ha arribat l'època de l'any on és de vital importància tenir cura de la nostra pell, un dels grans protagonistes són els protectors solars. Parlarem amb l'Antoni torres, president de FEFAC.



-Quina és la diferència entre un bronzejador i un protector solar?



L'activitat del bronzejador és posar-te moreno i el protector solar et permet bronzejar-te però amb seguretat.



-És aconsellable l'oli que es ven per bronzejar-te?



És absolutament desaconsellable perquè aquests olis tenen un índex de protecció molt baix, ens hem de centrar en el factor de protecció. Aquest factor és un número que indica la capacitat que té el producte de protegir-te de la radiació ultraviolada. Com més baix és el número menys protecció té i a l'inrevés. Va des del zero fins al cinquanta plus, quan et poses un producte que té un índex de foto protecció baix, vol dir que molt poc temps d'exposició solar el teu risc d'aquest faci mal la pell es produeix molt ràpidament. En canvi quan poses un futur protector amb índex de protecció alt fa que augmenti el teu temps d'exposició.



-Quins són els riscos utilitzar un protector de baix nivell?



Els riscos són associats a totes les patologies de la pell com per exemple hi ha malalties que es desenvolupen per l'acció del sol i tu només te n'adones que ets sensible quan ja s'ha desenvolupat la malaltia. Evidentment els càncers de pell són una de les patologies més greus que hi ha perquè moltes vegades passa inadvertit i és molt perillós quan aquest càncer evoluciona. Els processos de l'envelliment de la pell va molt més ràpid en sotmetre'ns a la llum ultraviolada.