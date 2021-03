Quin paper juguen els veterinaris en el control de pandèmies?

Gran part dels virus que ens afecten els humans provenen del món animal. Són virus que es van adaptant no només a nosaltres sinó que també van mutant per adaptar-se a altres espècies. Un virus fa la seva vida i no és una qüestió exclusiva d'una espècie o un altre, sinó que sovint fan salts entre espècies, incloses la nostra. De vegades passa com amb el coronavirus, fan un salt entre una espècie i una altra, això fa que es creï un virus nou amb el qual no tenim defenses i patim una pandèmia. Investigarem l'arrel de tot això amb professionals que estan acostumats, em refereixo als veterinaris com el senyor Ramon Cedó, president del col·legi de veterinaris de Girona.

Quin paper juguen els veterinaris en situacions com una pandèmia?

<< Si la pandèmia comença amb una patologia animal, almenys al 80% de les epidèmies provenen dels animals. La primera barrera sanitària seria el veterinari i se'ns utilitza poc, ja que tenim un paper important en una pandèmia.>>

Els animals es poden contagiar de coronavirus?

<< Sí, però són contagis molt esporàdics i no tenen una importància com podríem tenir en humans. El que sí que és veritat és que el coronavirus no deixa de ser una mena de virus del qual n'hi ha molts, hi ha que afecten porcs o a pollastres, és a dir, el coronavirus és molt extens i amb diferents característiques.>>

Quan detecteu una epidèmia entre animals pot haver-hi una sospita d'un salt a l'ésser humà?

<< No, la sospita bé quan realment et trobes la patologia, després vas tirant endarrere fins que arriba un moment que et trobes aquest salt, a priori és impossible de saber.>>

Per què s'està utilitzant poc l'experiència dels veterinaris en el control de les pandèmies?

<< Hem tingut algunes reunions a Catalunya tant amb salut com amb el departament de ramaderia i és una cosa que sempre hem exposat, ens hem ofert per ajudar i posar-nos d'acord. Estem a disposició de la societat.>>

És molt habitual que saltin virus d'origen animal i que s'adaptin als humans?

<< No ho és, però el que passa és que hi ha molts virus que a més a més van mutant.>>