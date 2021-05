Quin impuls donarà a Catalunya la xarxa 5G?

La tecnologia 5G implica una revolució en les comunicacions. Destaca la seva gran amplada de banda, la capacitat de suportar una altíssima densitat de dispositius, la flexibilitat en el desplegament i l’operació de xarxes, així com una eficiència energètica més elevada.

Tots aquests avantatges habilitaran la creació de nous serveis, actualment impossibles d’oferir amb la tecnologia 4G. La tecnologia 5G es considera com la nova revolució digital. Per saber molt més i perquè en doni el seu punt de vista hem convidat al programa d'avui al José Luis Marzo, professor d'informàtica de la universitat de Girona i expert en xarxes de computació.

-El 5G es pot considerar com una nova revolució com ho va ser l'internet en la seva època?

<< És correcte, però ho sabrem millor d'aquí cinc o deu anys, és evident que quan passi el temps, veurem la seva evolució. És de les primeres vegades que un avanç produeix un increment de la qualitat i les velocitats i de totes les característiques de les xarxes de comunicació. Realment està impactant d'una manera més gran i té el mateix nivell tecnològic, però amb unes característiques que ens poden portar a un canvi important.>>

-Com pot influir el 5G a la nostra vida?

<< La tecnologia tindrà un impacte molt rellevant en moltes aplicacions que no són tan visibles des del punt de vista del ciutadà, és a dir, hi haurà unes transformacions, però no estarem tant al cas, com per exemple, els cotxes han evolucionat, però la gent no cal que sàpiga com són per dins.

La percepció que tindrem serà simplificar, és a dir, podrem tenir un accés via "wifi" universal, a tot arreu i molt fiable. El 5G és la cinquena generació de la telefonia mòbil i ara es fa un ús molt més intensiu de telefonia mòbil. Cada generació de telefonia millora els sistemes de comunicació, com a mínim, deu vegades més ràpides.>>