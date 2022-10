Quin estigma queda a la salut mental?

La pandèmia de la COVID-19 ha posat en relleu la importància de la salut mental. A més, encara que cada vegada som més conscients de les conseqüències de no cuidar la salut mental i se li dona més importància i visibilitat, encara queda camí per recórrer. I és que, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut, la pandèmia de COVID-19 ha tingut un fort impacte per a la salut mental de les persones.

En aquest context, les taxes de trastorns, com la depressió o l'ansietat, han augmentat un 25% arran de la pandèmia, sumant-se als gairebé 1000 milions de persones que ja sofreixen algun trastorn mental. La prevalença actual de trastorns de salut mental a Espanya se situa en més de mig milió de persones.

Actualment, una de cada quatre consultes en Atenció Primària està relacionada amb trastorns mentals. Així i tot, a Espanya, la ràtio de psicòlegs per habitant se situa en 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants.

Aquesta xifra se situa molt per sota de la mitjana Europa, que és de 18 professionals per cada 100.000 habitants.

Ens trobem davant un problema de salut mental quan els símptomes es fan permanents, causen molt malestar i afecten la capacitat de la persona per a funcionar amb normalitat en el seu dia a dia (per exemple, en el treball, l'escola, o en les seves relacions familiars i socials).

És llavors quan podríem considerar que seria convenient consultar a un professional.

El correcte tractament de la salut mental afavoreix l'equilibri psicològic i social, beneficia al pacient per a enfrontar-se a l'estrès i l'ansietat, permet que es mantingui saludable a nivell físic o permet crear relacions saludables i enriquidores, entre altres.





L'Estimulació Cerebral no invasiva com a ajuda

L'Estimulació Cerebral no Invasiva ha demostrat ser efectiva per al tractament de diversos processos clínics punt psiquiàtrics, psicològics i neurològics: “Amb l'estimulació cerebral no invasiva podem ajudar a millorar, i a vegades reparar, un ampli espectre de simptomatologia clínica que s'ha derivat de trastorns inicials de salut mental: ansietat, depressió, addiccions a noves tecnologies, etc.”.

“Se sap que en l'àmbit de la Psiquiatria i la Psicologia intervenen alguns factors biològics (cerebrals) importants que podrien estar explicant gran part dels trastorns propis d'aquestes àrees .

En aquest context, analitzar i modificar l'activitat d'unes certes regions del cervell mitjançant l'ús de tècniques com el Registre de l'Activitat Cerebral i l'Estimulació Cerebral no Invasiva, és un enfocament terapèutic molt valuós i segur, ja que permet controlar i monitorar moltes d'aquestes alteracions.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el psiquiatra i professor de la UAO CEU; Enrique Armengou (àudio).