El testimonio de una mujer que no quiere dar trabajo a sus hijos durante su vejez: "no ser una carga"

Dentro de un año en Barcelona empezará la obra deCan 70, una vivienda cooperativa para mayores de 50 años con el objetivo de evitar la soledad que mucha gente mayor sufre. Mar Puerto ha podido entrevistar a Maria Rosa, impulsora y miembro del proyecto que, ha confirmado que la idea principal es "vivir una vejez activa en un espacio sostenible".

Maria Rosa le ha dado mucha importancia al hecho de tener una vejez activa porque cree que así las invalidades pueden retrasarse pero, sobretodo, ha insistido en que "no quiere ser una carga para la familia".

Gracias al proyecto Can 70, tendrá la ventaja de poder vivir en la que será su casa y acompañada. Además podrán entrar y salir de la vivienda sin problema puesto que no es una residencia, sino un habitáculo normal, como cualquier otro. Es por eso que una de las condiciones es no necesitar atención externa de nadie.

Aunque esta vivienda todavía no se haya construido, los miembros ya se conocen entre ellos. Hacen planes y actividades de ocio para que cuando llegue el día en el que tengan que vivir juntos, se sientan una familia porque aunque los apartamentos se vayan a compartir entre 3 o 4 personas, tienen intención de comer todos juntos ya que el comador será un espacio común dónde puedan reunirse todos.