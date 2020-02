¿Quién debe pagar los viajes anulados por culpa del coronavirus?

¿Cómo se pueden proteger los consumidores de la crisis del coronavirus? FACUA-Consumidores en Acción y su portavoz Rubén Sánchez, han aclarado hoy en Herrera en Cope Catalunya i Andorra quién debe pagar la factura del coronavirus.Sánchez ha destacado que: “ En el caso de los turistas confinados en Tenerife entendemos que debe ser la administración quién pague esa estancia”.

Para el portavoz de FACUA : “Otra cosa es que tengamos un viaje previsto y nos veamos obligados a cancelarlo porque seguimos una recomendación del Ministerio de Sanidad. En este caso no hay una obligación de no ir,no están las fronteras cerradas, no se ha cancelado el tráfico aéreo. Lo hacen los consumidores como medida de precaución siguiendo consejos de las autoridades sanitarias.Para estos casos,FACUA recomienda reclamar a a la compañía aérea un retorno de dinero o un cambio de fecha o destino .No hay garantías al cien por cien de que nos den la razón, pero un juez si podría valorar que el consumidor tiene razón”.

