Qui s'amaga sota el nom @CoronaVid19 ?

Té una feina que no té res a veure amb l'humor, la comunicació, o la pandèmia. Però malgrat això. Mario de Diego té un alter ego amb el que es dedica a fer-nos riure sobre la tragèdia del Coronavirus. Ell és el Coronavirus de Twitter, que ja té més d'un milió de seguidors: “Yo estoy alucinado, quién me lo iba a decir cuando afinales de febrero del 2020, cuando nadie creía que esto iba a llegar aquí, cree el perfil, y aquí estamos. Yo trabajo en la administración pública y me dedico a atender a personas, trabajo en servicios sociales. No me dedico a la comunicación para nada. Fue algo impulsivo. Siempre había sido muy tuitero, siempre hay personajes muy graciosos, y pensé que no había ningún virus hablando de sus movidas... y aquí estamos. Creo que el humor siempre nos da un poco de distancia, nos ayuda a tomar un poco de espacio con todo lo que está ocurriendo, nos ayuda a integrarlo, nos destensa, y hace que todas estas desgracias nos sean un poco más llevables. El humor es un desahogo, y nos ayuda a interiorizar. Sí que es verdad que antes de publicar algo le das una vuelta. Mis objetivos eran hacer reir pero tambíen intentar divulgar. Ya que tengo un perfil que sigue mucha gente, siendo “el malo”, voy a intentar dar pistas de qué es lo que puede hacer que venzamos al virus. Hacer un poco de difusión e información de cómo va la pandemia, pero desde el punto de vista del virus. El virus te dice que a él no le va bien la vacuna, no le va bien el lavado de manos, ni la distancia... Twitter es a veces muy cruel, todo el mundo recibe mensajes de odio, pero que se quedan en twitter. Mi perfil ha servido también para decirle cosas al virus, para desahogarse. Gente que te sigue y te insulta, pero no me está insultando a mi, sino que insulta al virus. Se ha cumplido en algunos momentos esa función de desahogo. El primer tuit que colgué fue “voy a infectar hasta al perro”. Que, por desgracia, fue bastante premonitorio. He ido colgando algo cada día, para que la gente pueda tener esa pizca de humor en esta pandemia. Y claro que hay días que no se te ocurre nada, pero siempre acaba pasando algo, como que alguien famoso haya dado positivo, o noticias curiosas sobre el virus que te comparte la gente, y con esas historias siempre acabas sacando algo divertido.