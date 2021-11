Qui pagarà a Catalunya la factura dels nous hàbits mediambientals?

Oxfam Intermón publica avui un nou estudi on destaca que la petjada de carboni de l'1% més ric del planeta serà 30 vegades superior a la necessària per a complir amb l'objectiu recollit en l'Acord de París de limitar l'escalfament global a 1,5 °C en 2030. Aquesta dada es coneix en la COP26 es debat com mantenir aquest objectiu viu.

En 2015, els Governs van acordar l'objectiu de limitar l'escalfament global a 1,5 °C respecte als nivells preindustrials. No obstant això, els actuals compromisos per a reduir les emissions són insuficients per a aconseguir-ho. Per a aconseguir aquest objectiu, seria necessari que, per a l'any 2030, cada habitant de la Terra emetés una mitjana de tan sols 2,3 tones de CO? a l'any, la qual cosa equival a aproximadament la meitat de l'actual petjada de carboni mitjana.

L'estudi, encarregat per Oxfam Intermón i basat en recerques de l'Institute for European Environmental Policy (IEEP) i el Stockholm Environment Institute (SEI), estima com els compromisos dels Governs afectaran les petjades de carboni de les persones més riques i més pobres del planeta.

L'estudi analitza les emissions de la població global i els diferents grups d'ingrés com si fossin un únic país i conclou que, en 2030:

· la meitat més pobra de la població mundial continuarà produint emissions molt per sota dels nivells requerits per a no superar 1,5 °C;

· les emissions de l'1% i 10% més rics seran 30 i 9 vegades superiors als nivells requerits, respectivament;

· una persona de l'1% més ric hauria de reduir les seves actuals emissions entorn d'un 97% per a poder aconseguir el nivell d'emissions requerit.

No obstant això, com a mostra que l'Acord de París de 2015 sí que està tenint algun impacte, es preveu que per a l'any 2030 el 40% restant de la població redueixi les seves emissions un 9% respecte a 2015.

Aquest és un important canvi per a aquest grup format principalment per persones de països de renda mitjana com la Xina i Sud-àfrica, on es va registrar el més ràpid increment per càpita de les emissions entre 1990 i 2015.

Observant el total d'emissions globals (en lloc de les emissions per càpita), per a l'any 2030 l'1% més ric –menys persones que la població d'Alemanya– serà responsable del 16% del total de les emissions globals, en comparació amb el 13% i el 15% del qual va ser responsable en 1990 i 2015, respectivament.

Es preveu que el total d'emissions de solo el 10% més ric en 2030 excedeixi el nivell d'emissions necessari per a aconseguir l'objectiu de 1,5 °C, independentment del que faci el 90% restant de la població mundial.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el Jacobo Ocharán, responsable de la iniciativa Climàtica d'Oxfam Intermón, assenyala que "les emissions que produeix el vol d'un milmillonari a l'espai superen les que pot generar una de les mil milions de persones més pobres del planeta al llarg de tota la seva vida”.

Sembla que una petita elit té barra lliure per a contaminar tot el que vulgui. Aquestes enormes emissions són la causa dels fenòmens meteorològics extrems que s'estan produint a tot el món i posen en perill l'objectiu global de limitar l'escalfament del planeta. Solament les emissions del 10% més ric podrien fer que superéssim el límit fixat en els pròxims nou anys.

Això tindria conseqüències catastròfiques per a algunes de les persones més vulnerables de la Terra, que ja sofreixen tempestes que es cobren la vida de les persones, a més de fam i pobresa".