¿Qués es la "lengua covid"?

Hoy a Herrera a Cope Cataluña y Andorra, hablamos de nuevas lesiones detectadas a la lengua a causa de la covid-19. La doctora Almudena Nuño, dermatóloga del Hospital de Paz, de Madrid. Alteraciones a la lengua, lesiones y ardor en la boca, o el que es el mismo, la llamada “lengua covid”. Este es el nuevo síntoma de coronavirus que ha estudiado un estudio del hospital madrileño La Paz y que se acaba de publicar en la revista British Journal of Dermatology . La investigación se ha hecho con más de 600 pacientes de la primera oleada de la pandemia. El síntoma de la “ lengua covid” puede ser señal de coronavirus, unido a fiebre o tos, y puede facilitar la detección precoz de la infección. “El 25% de pacientes ingresados en el hospital de campaña de Ifema con neumonía por covid tenían alteraciones en la boca, que también pueden dar otros virus, como llagues o úlceras. Pero uno de cada diez mostraban otros síntomas muy característicos a la lengua: inflamación y papilas gustativas muy aplanadas, a claros. En este caso los síntomas en la lengua afectan un de cada diez pacientes, y esto es muy característico de covid. Se ha visto que pacientes con covid no ingresados, sino que pasan la dolencia en el domicilio con síntomas más leves, también presentaban estas alteraciones a la lengua”, explica a Rac1.cat la doctora Almudena Nuño, dermatóloga del Hospital La Paz e investigadora ninguno del estudio. Uno de cada diez pacientes mostraba síntomas característicos a la lengua: inflamación y claros de papilas allanadas Esta constatación de la “lengua covid” es importante porque permitiría hacer un diagnóstico más precoz de la infección por coronavirus, y supone una pista más para los médicos. “La lengua es un órgano muy fácil de explorar y si unimos estos síntomas al hecho que un paciente tenga fiebre o tos, o que haya estado en contacto con un positivo, todo esto nos puede hacer sospechar de la dolencia. Igual que el olfato o el gusto, es otro dato que nos puede orientar hacia la infección. De hecho, a veces los pacientes no pierden el gusto, pero notan un gusto metálico o un ardor característico en la boca, que se puede dar también a las palmas de las manos, y nos pueden dar también pistas de la dolencia”, explica la doctora. La “lengua covid” se puede dar en personas infectadas que no tengan ninguno otro síntoma. “Hay gente asintomática que puede presentar estas alteraciones a la lengua. Ya hemos visto que el covid se vive de forma muy diferente en unos pacientes y otros”. Para no confundir estos síntomas a la lengua con algunos de semblantes otras patologías, hace falta la valoración de un médico, según explica Nuño.