Quejas por los productos antivaho en las gafas: duran menos de lo esperado

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra hablamos de los productos para eliminar el vaho en las gafas si llevamos mascarillas. Lo hacemos con Manuel Vivas, portavoz de OCU . La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado cinco productos antivaho, dos aerosoles y tres gamuzas, que se venden en ópticas o por internet para el uso combinado de gafas y mascarilla y el resultado es que apenas son eficaces durante unas horas.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Las tres gamuzas analizadas sí funcionan como productos antivaho, pero sus efectos solo duran entre una y tres horas, lejos de las diez o doce horas que anuncian en su publicidad. Entre las analizadas, la que consigue una mayor eficacia y duración es Novax Premium (de 9 a 14,50 euros). La sigue de cerca Fooggy (9 a 10,99 euros) y a una mayor distancia Medop Antifog Plus (de 5,51 a 8,50 euros), con efectos antivaho de alrededor de una hora. Todas anuncian un mínimo de 200 usos. Los aerosoles analizados, Cressi spray antifog y SiClair spray antivaho, no ofrecen los resultados esperados, según la OCU. Su eficacia antivaho es muy baja y no son fáciles de usar: en el primer caso es preciso aclarar los cristales después de aplicar el líquido, lo que complica su uso en la calle; mientras que el segundo ni siquiera facilita instrucciones de uso.

MÉTODO CASERO

Y entre los métodos caseros, el más efectivo para la OCU es sumergir las gafas en una solución jabonosa y dejarlas secar al aire. Pero es "complicado acertar" con la cantidad de jabón y es posible que la película del mismo impida ver bien a través del cristal. La OCU ha concluido que, sea cual sea el producto o método empleado, es importante ajustar bien la mascarilla a la nariz y los pómulos mediante la pinza o alambre que lleva insertada en el borde superior.