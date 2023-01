Queixes per excloure de la rebaixa de l'iva la carn i el peix

Pimec ha demanat "no fer distincions" en el cistell de la compra i reduir també l'IVA de la carn i el peix. Es tracta de dos productes que no s'han inclòs en el nou paquet anticrisi que elimina l'IVA dels aliments "de primera necessitat" i rebaixa del 10% al 5% l'oli i la pasta.

En un comunicat, la sectorial de la patronal de les petites i mitjanes empreses PIMEComerç ha remarcat que els productes frescos "no poden estar al marge de les rebaixes anticrisi anunciades" i qualifica el nou paquet "d'insuficient".

Així mateix, el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, ha dit que és "urgent" tenir en compte els comerços de proximitat en les mesures per afrontar la inflació perquè "tenen la subsistència en risc".





La patronal de la carn considera un "greuge" que no es rebaixi l'IVA als seus productes.

L'Associació Empresarial Càrnia (Anafric) ha considerat un "greuge per al sector" que els seus productes no formin part dels que el Consell de Ministres ha triat aquest dimarts per a rebaixar-los o eliminar-los l'IVA, dins del nou paquet de mesures per fer front a la inflació.

El col·lectiu recorda que reclama "des de fa temps" una rebaixa d'aquest impost per a les carns, "un aliment bàsic al cistell de la compra i part de la dieta mediterrània".

L'entitat afegeix que els comerços de proximitat, entre ells les carnisseries i xarcuteries, són els establiments "que més estan patint la crisi". Per això reclama al govern estatal que la rebaixa de l'IVA s'apliqui "a tots els aliments".

