Queixes del sindicat de mossos Sap/Fepol pel trasllat de presos amb coronavirus

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Joan Cobos, delegat del sindicat autònom de mossos Sap/ Fepol a les comarques de Girona a propòsit d'una denuncia pel malbaratament de recursos (tant mèdics com policials) que suposa l'actual protocol de tractament de les persones recloses en centres penitenciaris, contagiades amb COVID-19. En un escrit adreçat a la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior, el sindicat ha reclamat la necessitat que tots els centres penitenciaris de Catalunya disposin d'un mòdul de confinament que pugui atendre i tractar les persones infectades per SARS-CoV-2. A dia d'avui, son dues només les presons catalanes que disposen d'aquest tipus de mòdul (Brians i Puig de les Basses), la qual cosa suposa que totes les persones recloses a la resta de centres penitenciaris i que son positives per COVID-19 hagin de ser trasllades a aquestes dues presons (amb el risc que aquests extrems impliquen) per poder quedar confinades. A més, en funció de l'evolució de l'estat de salut de la persona reclosa, caldrà sotmetre-la a un nou trasllat ja que si empitjora, se l'haurà de portar fins a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, incrementant-se per tant el risc de contagi de manera significativa.