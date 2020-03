Quedar-se a casa, la consigna dels Mossos d'Esquadra mentre duri la pandèmia

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la portaveu del sindicat de Mossos, Inma Viudes, ha contestat a les preguntes sobre restriccions a Catalunya des que ha entrat en vigor el Decret d'Alarma Sanitaria a tot el territori espanyol. El Centre de Coordinació operativa de Catalunya (CECAT) del Departament d'Interior de la Generalitat, ha publicat un llistat de les preguntes més habituals sobre les restriccions d'activitats pel Covid-19.Preguntes que hem fet avui a la representant de la policia catalana :

1. Es pot entrar o sortir dels municipis?

Per tot Catalunya es demana que no hi hagi mobilitat.

A més, a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí hi ha controls per no entrar ni sortir. Només ho poden fer els serveis essencials

2. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial

3. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

4. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Sí, per les compres habituals i evitant aglomeracions. Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

5. Puc quedar amb gent al carrer?

Sí, si són trobades puntuals i reduïdes en espais oberts, i sempre mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

6. Puc portar els infants al parc?

No és recomanable.

7. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, però no és recomanable.

8. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin.

9. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

10. Puc treure a passejar la meva mascota?

Sí, mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

20. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.