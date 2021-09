Què és una DANA? Seran més freqüents o més violentes?

La gota freda, DANA (depressió aïllada en nivells alts) o baixa segregada, és un fenomen meteorològic anual que sol coincidir amb l'inici de la tardor i la primavera en el Mediterrani occidental.

S'experimenta particularment a Espanya i més concretament al llarg de la costa mediterrània i les illes Balears, encara que els seus efectes poden sentir-se en zones interiors també.

Després de patir els seus efectes al Montsià, la pregunta que ens hem de fer és: Serà un fenòmen que apareixarà més sovint i amb més freqüencia?.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el meteoròleg i cap del servei de prevenció i vigilància de l'AEMET, Ramón Pasqual.

"A grans trets, la gota freda és el resultat d'un front d'aire polar fred (corrent en doll) que avança lentament sobre Europa occidental a gran altura (normalment 5-9 km) i que, en xocar amb l'aire més càlid i humit de la Mar Mediterrània, genera fortes i nocives tempestes."

Amb el terme gota freda es designa en meteorologia a un volum limitat d'aire fred en els nivells alts de l'atmosfera, que en una carta meteorològica es representa envoltat amb isotermes tancades; aquest fenomen és igualment visible en la rodalia de la Sierra Nevada de Santa Marta en la costa Carib colombiana, donada l'altura del sistema muntanyenc litoral, els cims del qual superen els cinc mil metres d'altura.

L'origen de la gota freda apareix en 1886 a l'escola alemanya, que va introduir la idea de Kaltlufttropfen, la traducció de la qual al castellà és "gota d'aire fred". La definició que se li va donar va ser la següent: "una marcada depressió en altura, sense reflex en superfície, en la part central de la qual es troba l'aire més fred".

Posteriorment, amb la millora dels mètodes d'observació, es va comprovar que les depressions en altura no tenen per què tenir un reflex en nivells baixos i en superfície.

De fet, sota una configuració de DANA o "gota freda", el centre d'acció que preval en superfície és un anticicló o com a molt una baixa tèrmica, que es formen en dilatar-se les masses d'aire superficials a causa de l'acusada acció solar que escalfa la superfície.

A més, el concepte inicial i bàsic de gota freda no se centrava en el seu gènesi ni, per descomptat, en altres característiques que s'han observat amb l'arribada de noves maneres d'observar i analitzar l'atmosfera (sondejos, observacions de superfície i altura, satèl·lits, models numèrics, noves teories dinàmiques, etc.).

Per tant, aquest terme va quedar antiquat i en desús pràcticament per totes les escoles de meteorologia. Només va romandre el seu ús al seu país d'origen, Alemanya, i a Espanya, on aquest terme va ser popularitzat en els mitjans de comunicació.