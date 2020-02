Qué és el "trencaboques" ?

El “trencaboques” un nou repte viral que corra per les xarxes socials.Una auténtica barbaritat que pot provocar lesions a les víctimes d'aquest joc perillós.Fins i tot la Guardia Urbana de Barcelona ha avisat famílies i professors a través de Twitter de la nova moda i dels riscos que implica. La piolada diu textualment :”Guardia Urbana de Barcelona @barcelona_GUB .El “trencaboques”així és com es coneix l'ultim #repteviral que s'ha estès pels instituts a través d'una coneguda xarxa social.Si sou pares o docents us recomanem aquest article sobre perills dels reptes virals”.El texte pertany a l'Observatori de la Salut de la Infància i l'Adolescència , que pertany a l'hospital Sant Joan de Deu.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,el sociòleg de la Universitat Oberta de Catalunya, Francesc Nuñez, ha comentat que : “Aquest repte encara no ha arribat a casa nostre,potser estem avançant el procés.Els joves i adolescents fan aquest repte viral perque per ells és una animalada,una ximpleria més i no pensen en les conseqüencies, dels perills que pot tenir, ells tenen una versió diferent dels fets.Cosa que no tenim els adults o els mitjans de comunicació des d'on estem reflexionant sobre el tema”.

