Què són els inquiokupas?

En el programa d'avui tractarem el tema de l'ocupació des del punt de vista de les víctimes, els propietaris. Parlarem amb el portaveu de la plataforma pels afectats de l'ocupació, Ricardo Bravo.



- Darrere de l'ocupació podrem trobar les dues cares, les persones que ho fan per necessitat i d'altres que s'aprofiten d'aquesta situació, lamentablement la majoria s'aprofita del sistema.



Així és, el primer punt que ens agradaria destacar és que desconeixem el percentatge de persones que asseguren ocupar per necessitat, per tant, no sabem quina mena d'ocupació hi ha en aquest moment, des del nostre punt de vista el que estem vivint no són aquestes ocupacions per necessitat perquè existeixen uns mecanismes que són els serveis socials que ajudarien aquelles persones per poder accedir a un lloguer o a una casa de serveis socials. Almenys les nostres experiències no són amb famílies vulnerables.



- Hi ha jutges que han arribat a negar l'ocupació.



És un tema que està molt polititzat i ens trobem en una situació on es llancen acusacions uns als altres i mai es centren en les conseqüències reals que finalment afecten les víctimes d'un delicte. Últimament, hem trobat a través dels mitjans de comunicació on surten uns jutges que neguen una mena d'ocupació i es tracta de l'ocupació del primer habitatge mentre sortim un moment de casa, però els ocupes han creat noves formes d'ocupació, per tant, no podem sempre derivar el debat d'una forma residual d'ocupació evidentment les dades que mostraven eren certes, però no va voler decidir centrar-se en temes com l'ocupació o inquiocupació.



- Que és la inquiocupació?



És la nova forma d'ocupació en aquest moment el nostre país, i és quan els arrendataris deixen de pagar les rendes de l'habitatge. Com no poden pagar, hi ha un decret llei que les protegeix com a persones vulnerables.