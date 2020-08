¿Qué situación viven en estos momentos de rebrotes las residencias de ancianos en Cataluña?

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la portavoz de la Plataforma de Familiares de Internos en Residencias (5+1) María José Carcelen, contradecía las palabras del Conseller de “Treball, Afers Socials i Família” de esta misma mañana cuando decía “En ningún momento se genero un muro entre hospitales y residencias durante el confinamiento”. El conseller también ha añadido en un emisora de radio de Barcelona que: “No se abandonó a los abuelos en las residencias”. La portavoz de la plataforma de familiares de Barcelona ha dicho: “ No solo hubo un muro, sino un foso de 200 metros. Lo que ha dicho el Conseller no es cierto. Pueden decir lo que quieran pero la realidad es que los ancianos durante el peor período de la pandemia no fueron a los hospitales y eso lo tiene con todos los datos la fiscalía”.

HASTA MÉDICOS SIN FRONTERAS DENUNCIÓ LA SITUACIÓN A LAS RESIDENCIAS

María José ha añadido: “ ¿Si en una residencia, 13 internos muy graves no los derivaron a un hospital? Te hablo de este centro como de los cientos de residencias de Catalunya sonde pasó lo mismo”. María José ha insistido que: “ Hasta Médicos Sin Fronteras ha denunciado en un reciente informe la sittuación que se vivió en las residencias durante el confinamiento, diga lo que diga la adminsitración catalana, la realidad siempre se va a imponer”.

LOS ABUELOS FUERON ABANDONADOS EN LAS RESIDENCIAS

Para 5+1, “ Los ancianos fueron abandonados en las residencia y solicitan a la Fiscalía que investigue quien tiene la culpa o quien impidió que los ancianos fueran de las residencias a los hospitales”. En estos momentos el ministerio fiscal continua adelante con la investigación. Según la portavoz de 5+1, “ Las residencias de pueden visitar durante media hora y un día a la semana”. Maria José Carcelen, destaca que: “El riesgo de contagio no está en los familiares sino en los trabajadores de las residencias de ancianos”. También denuncia que “Las cosas están hoy como durante la pandemia. No existe un protocolo de actuación aprobado”.