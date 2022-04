Què s'ha guanyat amb la vaga d'educació?

Una protesta de mestres ha impedit aquest dilluns realitzar un acte amb el conseller d’Educació, Josep González Cambray sobre el disseny de les escoles.

La presentació s’havia de fer a la Universitat de Barcelona (UB) a dos quarts de set del vespre, però moments abans desenes de persones han entrat a la sala amb pancartes, xiulets i cassoles demanant la dimissió del titular del departament.

Cambray ha recordat que qualsevol manifestació s’ha de fer “des del respecte” i sense “sabotatges”. Així, ha afegit que situacions com la d’avui “no representen al sector”. També ha lamentat que els representants dels treballadors dels sindicats no s’hagin presentat avui per setena vegada a la mesa sindical, “el lloc on s’han de parlar les coses”.

El grup de manifestants ha entrat a la sala al voltant de les sis de la tarda, quan només faltava mitja hora perquè comencés l’acte de presentació del document ‘ Nous aprenentatges, nous espais’, que havia de comptar amb les intervencions del conseller d’Educació, la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig, la presidenta de la Fundació Jaume Bofill, Isabel Vilaseca, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, i la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.

A la porta d’entrada de la sala s’han viscut alguns moments de tensió, fins que finalment el grup de manifestants s’ha obert pas i ha ocupat pràcticament tot l’espai de la sala habilitada per fer la presentació.

Entre els assistents s’han pogut veure diversos representants de sindicats. Tots ells han demanat la dimissió del conseller, recordant totes les peticions que ja li van fer al seu moment, en el marc de les darreres jornades de vaga que es van convocar arreu del territori. D’altra banda, han anunciat una mobilització pel pròxim 14 de maig.

Quan Cambray ha aparegut, els assistents l’han escridassat i han evitat que es pogués celebrar l’acte previst.

De fet, en una ocasió, el conseller ha intentat adreçar-se als manifestants des del faristol, tot i aquests no l’han deixat pronunciar cap discurs a crits de ‘fora, fora, fora’. Finalment, l’acte s’ha anul·lat passades les set del vespre.

Mantenir el “clima de confrontació”

El titular l’Educació ha lamentat els fets, assegurant que l’episodi “no representa en absolut” el col·lectiu dels mestres. “És una falta de respecte no deixar fer un acte en el qual ha treballat tanta gent”, ha insistit. En aquest sentit, ha carregar contra les “intimidacions i els sabotatges”, retraient directament als representants sindicals que no s’hagin presentat de nou a la mesa, “i ja en portem set”.

“Des del departament seguirem apostant pel diàleg”, ha subratllat Cambray, afegint que ja han posat sobre la taula en més d’una ocasió revertir les retallades, però, això sí, amb una calendarització. Per això, ha acusat els sindicats d’apostar per un clima de “confrontació” enlloc de “seure, posar temes en comú i arribar a un acord que sigui bo pels mestres, els infants i els adolescents”.

Un conflicte “obert”

D’altra banda, des dels sindicats continuen carregant contra les polítiques del departament i demanant que es doni resposta a les seves peticions. De fet, una de les assistents a la protesta, Marta Minguella – que forma part de CGT Ensenyament, ha recordat al conseller que te “un conflicte obert” que va més enllà de la mesa.

També ha criticat durament que es volgués celebrar aquest acte en una institució pública com és la Universitat de Barcelona, ja que “obre la porta” a una entitat privada com és la Fundació Bofill que ve a “dirigir les polítiques educatives”. També ha explicat que la convocatòria de la protesta s’ha articulat a través de les assemblees que s’han generat a partir de la darrera convocatòria de vaga.

‘Nous aprenentatges, nous espais’

El document que no s’ha pogut presentar porta per títol ‘Nous aprenentatges, nous espais’, i ha estat elaborat amb l’objectiu de transformar dels centres per respondre a les noves metodologies d’aprenentatge. Planteja així les bases per una nova arquitectura escolar, un nou disseny dels centres educatius públics que “trenqui amb la rigidesa i s’obri a la polivalència dels nous aprenentatges i pedagogies”.

La guia que es volia fer pública, incorpora orientacions per tal de donar resposta als reptes de les escoles i instituts pel que fa al disseny i transformació dels seus espais.

Es tracta d’un projecte de llarg recorregut que, segons el departament d’Educació, ha estat treballat des de diferents angles i amb la participació de diversos sectors.

Així, la iniciativa neix d’un treball conjunt del Departament d'Educació, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, que al 2019 van organitzar una jornada de reflexió sobre la arquitectura i l’educació amb la participació de docents, pedagogs i arquitectes.

Entre els principals objectius hi ha el de fomentar la participació de la comunitat educativa, així com impulsar la creativitat perquè esdevingui una eina per pensar el futur dels centres, tant les noves construccions com les futures transformacions.

Les pautes han de permetre dissenyar escoles i instituts basats en el projecte educatiu de cada centre, però amb la polivalència per tal de facilitar noves transformacions pedagògiques en un futur.

Finalment, pel que fa als espais escolars, han de ser inclusius, tenir en compte la perspectiva de gènere i al mateix temps els aspectes tècnics com la il·luminació, ventilació, temperatura, acústica i mobiliari, atès que “cadascú incideix d’una forma o altra” en l’aprenentatge dels infants.

