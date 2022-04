Què sabem de l'hepatitis infantil desconeguda?

El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) ha confirmat que s'han detectat dos casos d'hepatitis no A-E aguda greu de causa desconeguda en nens menors de 10 anys a Catalunya, i que n'hi ha tres més de menors d'entre 11 i 16 anys que també pateixen la malaltia i que probablement serien de la mateixa variant.

L'alerta va saltar el 5 d'abril al Regne Unit amb l'aparició de 10 casos d'aquesta variant de la malaltia, i des d'aleshores el CCAES monitoritza la situació a Espanya.

Entre l'1 de gener i el 22 d'abril s'han detectat 13 casos d'hepatitis greu no filiada a persones d'entre 0 i 16 anys -entre ells els de Catalunya-, 8 dels quals confirmats i 5 més de probables.

Els 8 casos confirmats, 3 nens i 5 nenes d'edats compreses entre els 18 mesos i els 7 anys, van iniciar símptomes entre el 2 de gener i el 24 de març, i resideixen a Madrid, a Catalunya (els dos esmentats), a Galícia (2 més), a Andalusia, a Castella-La Manxa i a l'Aragó.

El CCAES informa que els malalts no estan relacionats entre ells, que un té antecedents de viatge al Regne Unit i que en un cas es va obtenir una prova positiva per a adenovirus.

L'evolució de tots ells ha estat favorable excepte en un cas que ha requerit transplantament hepàtic. De dos d'ells es diu que podrien tenir una altra causa que justifiqués el quadre clínic.

Pel que fa als 5 casos probables, tenen entre 12 i 16 anys i resideixen a Catalunya (els 3 esmentats), a Andalusia i a Múrcia.

Encara que les autoritats sanitàries continuen tractant d'esbrinar els orígens d'aquestes hepatitis que han provocat una mort i han fet necessari el trasplantament de fetge de 17 afectats (el 10% dels casos), encara són poques les certeses sobre les possibles causes i els mecanismes de la malaltia.

Segons les dades presentades aquest dilluns en el Congrés de la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ECCMID), que s'està celebrant aquests dies a Lisboa (Portugal), un dels principals sospitosos és l'adenovirus F41.

Si bé, "de moment totes les hipòtesis romanen obertes", tal com ha assenyalat en la trobada Aikaterini Mougkou, investigadora del Centre Europeu per al Control de Malalties (ECDC), aquest subtipus d'adenovirus es postula com un dels possibles causants.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el membre de la societat catalana de pediatria de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya, doctor José Serrano (àudio).





