En què ha quedat el teletreball?

El teletreball a les empreses era un futur projecte que s'ha vist accelerat a causa de la pandèmia. Per analitzar la situació i saber cap a on anem, tenim al programa al professor col·laborador dels estudis de dret laboral de la UOC, Pere Vidal.



- En quina situació es troba el teletreball?



Les empreses encara mantenen les recomanacions de prevenció contra el coronavirus i teletreball de manera excepcional. El motiu principal és perquè no es genera despeses a diferència del teletreball convencional amb la nova normativa. Després ens trobem amb empreses que els hi agradaria donar llibertat als seus treballadors perquè puguin teletreballar quan ells vulguin, però es troben amb la limitació que la normativa del teletreball és molt estricta, és a dir, si un teletreballador està fora de l'oficina i teletreballa més d'un dia i mig, se li aplica la nova normativa i per tant genera despeses de teletreball i per les empreses pot suposar una doble despesa mantenint el lloc físic com i el de teletreball.



- Com aquesta nova norma es va fer en poc temps,s'hauria de reajustar la nova legislació ?



Hem de pensar que és relativament nova, hi ha molt poca jurisprudència i sentències que la interpretin. Per exemple, un dels punts què porta de cap a les empreses, és com s'ha de compensar les despeses, ja que la llei ho deixa en mans de la negociació col·lectiva. A mesura que hi hagi jurisprudència i treballadors que reclamin les despeses, els jutjats aniran delimitant i solucionant aquests dubtes.

-Els treballadors poden ser més productius amb el teletreball?

Sí que es pot estalviar temps en desplaçaments, però també és veritat que està de tenir molt en compte no confondre el fet de passar més hores davant de l'ordinador amb més productivitat. Els horaris en una oficina estan més alterats i a casa no estan tan controlats, per tant podem passar més hores del compte davant de l'ordinador. En aquest punt les empreses també tenen la seva responsabilitat pel que fa a la formació del teletreball.