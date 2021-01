"El que em preocupa és tenir un bon sistema de vacunació per quan disposem de totes les vacunes "

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat de l'última hora de la pandèmia amb el doctor Beniro Almirante, cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Un última hora que passa per les declaracions del secretari de salut pública de la Generalitat, el docor Argimón: “Preveiem que la soca britànica sigui la majoritària a Catalunya en quatre setmanes”. Argimon ha assenyalat que caldrà seguir l’evolució per avaluar-ne l’impacte sobre la situació epidemiològica general. De totes maneres, ha mostrat preocupació per la situació assistencial, que actualment ja té més de 3.000 persones ingressades als hospitals i 700 a les UCI. Tambè hem parlat amb el doctor Almirantes de les noves soques: “Les noves variants de SARS-CoV-2 que s’han identificat i ha advertit que “no seran les úniques, ja que és un virus que des del primer dia sabem que varia, que està constantment canviant, i per això és d’esperar l’aparició de noves soques”. Pel que fa a les vacunes el departament de Salut i el doctor Almirante han mostrat la mateixa preocupació: “Fins avui s’han distribuit 200.704 vacunes administrades, de les quals al voltant del 70% s’han posat al personal sanitari i de residències i el 30% als residents de les residències. Un cop s’hagin administrat les 30.000 dosis previstes per aquesta setmana haurem “consumit l’estoc estratègic i les neveres estaran buides en espera de la nova remesa”. El doctor Benito Almirante, ha mostrat especialment la veva preocupació per quan disposem de totes les vacunes, de diferents laboratoris, i els sistema de vacunació no estigui ben preparat. Aquesta entrevista està a cope.es/ barcelona i a les xarxes socials : twitter, faceboob i instagram.