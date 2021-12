Què poden fer les autoritats davant el preu disparat de l'energia?

El preu de llum a l'Estat es manté per sobre els 300 euros per MWh malgrat l'arribada del cap de setmana, quan l'import acostuma a disminuir. Aquest dissabte, l'electricitat al mercat majorista es pagarà a una mitjana de 306,33 euros per MWh, una xifra un 0,9% més baixa que aquest divendres, que ostenta el rècord històric.

De fet, aquest serà el dissabte més car des que es recullen dades i el segon dia més car de la història, segons l'última actualització publicada per l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). La franja horària on serà més costós encendre electrodomèstics serà de vuit a nou del vespre, quan el MWh es pagarà a 342,03 euros, i la més barata serà de quatre a cinc de la matinada, amb un preu de 265,77 euros per MWh.

En un context marcat per l'encariment del preu del gas i el petroli, els drets d'emissions de CO2 i els problemes per posar en marxa el gasoducte Nord Stream 2, el govern espanyol ha anunciat que mantindrà fins a final del primer trimestre de 2022 la rebaixa d'impostos de la factura de la llum per compensar l'escalada de preus.

Tot i que la pujada és generalitzada a tot Europa, Espanya és un dels països més afectats, ja que un percentatge important de la seva població està acollida a la tarifa PVPC, que és la que pateix les fluctuacions del mercat. Segons dades del Banc d'Espanya, vora un 40% de les famílies a l'Estat disposen d'aquesta tarifa. La resta de clients tenen una tarifa contractada al mercat lliure i paguen un import fix cada mes per la llum.

Facua apunta que la factura de la llum de desembre hauria de ser negativa perquè els usuaris paguin el mateix que l'any 2018 –un cop descomptat l'IPC-, una de les promeses que va fer el president Pedro Sánchez el setembre passat arran de l'escala del preu de l'electricitat. Segons els càlculs de l'associació, els consumidors haurien de rebre 12 euros al desembre perquè això es complís. En aquest sentit, Facua lamenta la forta pujada del rebut de la llum, que durant el novembre s'ha situat en una mitjana de 115,18 euros.

Això suposa un increment del 68,1% respecte al mateix mes de l'any passat i la segona factura més cara de la història, superada només per la de l'octubre passat.

Pel que fa a l'acumulat de l'any, la factura de l'usuari mitjà arriba als 88,67 euros mensuals, el que suposa un 14,8% més respecte a tot l'any 2018. En el comunicat publicat aquest dimarts, Facua critica que les mesures impulsades pel govern espanyol per reduir les tarifes elèctriques han estat "clarament insuficients" i demana que s'apliqui un descompte mínim del 50% en la factura sotmesa a la tarifa PVPC durant almenys sis mesos.

Però què poden fer les autoritats davant el preu disparat de l'enegia?. A Herrera a COPE Catalunya i Andorra parlem amb la investigadora de l'àrea de ciències polítiques de la Universitat de Girona, experta en polítiques energètiques i membre de la xarxa de sobirania energètica, Anaïs Varo (àudio).