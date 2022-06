Què passarà si el Suprem anul·la la ZBE?

L'ajuntament de Barcelona ja ha fet una fase preiniciativa on actualitzarà la zona de baixes emissions de Barcelona, per si donat el cas el suprem confirma l'anul·lació de l'actual, de fet, el consistori, l'ajuntament de Barcelona, la Generalitat i AMB han presentat recursos a l'alt tribunal contra la sentència del TSJC. Per saber quin serà el present i futur de les baixes emissions, estem davant d'aquesta judicialització, però el medi ambient i Europa o exigeix. Parlarem amb el director de serveis de Mobilitat Sostenible de l'AMB, Carles Conill.

- En què quedarà tot això?



L'OMS ha posat uns límits més exigents pel que fa a la contaminació de l'aire, Europa s'està pensant si rebaixa les emissions, però ara en el món hi ha un major control de la contaminació atmosfèrica i aquest fet és un problema de salut i està més que demostrat. Les administracions, és a dir, l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la Generalitat estan totes d'acord de defensar la Salut dels ciutadans i, per tant, treballar junts perquè la zona de baixes emissions es mantingui ( a les rondes de Barcelona), ja que ha donat molt bons resultats. Ara com ara és totalment vigent, la zona de baixes emissions.



- Per què es vol retirar la zona de baixes emissions?

Totes les administracions han intentat fer veure que no hi ha un problema de salut, que Europa va en una altra direcció. A l'Estat Espanyol hi ha una llei de canvi climàtic que farà que totes les ciutats de més de 50.000 habitants de tot l'Estat espanyol així com les de més de 20.000, tindrem un problema de qualitat de l'aire, per això es faran zones de baixes emissions. Els famosos fons i aquesta quantitat de diners que Europa reparteix entre els Estats a l'Estat, a l'espanyol una part d'aquests diners, van precisament per això, per fer zones de baixes emissions, per tenir una millor qualitat de l'aire i per tenir una mobilitat sostenible i digitalitzada.