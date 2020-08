Què passa si ens contagiem de coronavirus viatjant de vacances?

Els casos de coronavirus diagnosticats els últims set dies a Espanya dupliquen els de la setmana anterior, unes xifres que es multipliquen en zones d'Aragó i Catalunya on s'estudia seriosament la possibilitat de declarar el confinament domiciliari obligatori.

Davant aquesta circumstància, que podria acabar afectant altres poblacions amb el pas dels dies, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) aclareix als viatgers els drets que els assisteixen en cas de sofrir d'alguna manera les conseqüències del confinament durant les seves vacances d'estiu. Ocu disposa d'una secció d'ajuda i distingeix tres situacions diferents.

1. Que el confinament impedeixi al viatger traslladar-se al seu destí vacacional, i en aquest cas podrà reclamar la devolució dels diners avançats, tant del mitjà de transport (autobús, tren, avió) com de l'allotjament contractat (apartament, hotel…).

2. Que el confinament es declari allí on el viatger estigués de vacances i es veiés obligat a tornar abans d'hora a la seva residència habitual. Si fos així tindria dret a reclamar la devolució del preu de la part dels serveis no gaudits, com els dies pendents de l'estada a l'apartament, per exemple; i, si tingués contractat un mitjà de transport que no pogués utilitzar, la devolució dels diners avançats.

3. Que el confinament obligui el viatger a romandre en quarantena en el seu destí vacacional. En tal circumstància, serà l'administració la responsable de sufragar qualsevol despesa extraordinària, com l'ampliació de l'estada en un allotjament apropiat o el subministrament d'aliments mentre duri la reclusió.

En qualsevol d'aquests casos és important que el viatger faci constar els seus drets per escrit, amb justificant de recepció i en un termini no superior a 14 dies des del moment en què li resulta impossible gaudir del servei contractat.

Ja sigui a la companyia de transports, a l'hotel, a l'arrendador o a l'agència de viatges, que disposarà al seu torn un termini de 60 dies per a oferir a l'usuari una solució alternativa. En cas de no arribar a un acord, el prestador del servei tindrà altres 14 dies per a procedir a la devolució dels diners.