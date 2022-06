Què passa si un col.lapse a l'aeroport et deixa a terra?

Les agències de viatges han demanat "més reforços" als aeroports per tal d'evitar una situació de "col·lapse". Així ho han traslladat l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave) en una carta al Ministeri d'Interior, on reclama mesures "urgents" per "dimensionar adequadament" l'arribada de turistes.

En aquest sentit, la patronal estatal considera "insuficient" el reforç de 500 efectius que va anunciar el govern espanyol i assegura que en els últims dies s'han superat les 3 hores d'espera en els controls de passaports i els accessos a les zones d'embarcament, fet que ha provocat la pèrdua de vols i connexions. "El problema s'ha de resoldre abans de començar la temporada alta", ha avisat Acave en un comunicat.

Tenint en compte el ritme actual de visitants procedents del Regne Unit, les agències de viatges pronostiquen que aquest estiu es podrien assolir xifres rècord de turistes britànics, amb nivells semblants als del 2019, al voltant de 8 milions.

Derivat del Brexit, es tracta de turistes que ja no són ciutadans de la UE, de manera que ara han de passar el control de passaport als aeroports.

La patronal constata que això provoca "noves necessitats burocràtiques", que requereixen de "més efectius".

I si perds l'avió per culpa de les llargues cues?

Les associacions de consumidors recomanen presentar una reclamació. A més de demanar el preu de l'import del vol perdut i del nou bitllet, si s'ha comprat per a seguir el viatge, suggereixen sol·licitar un rescabalament per danys i perjudicis.

Podria argumentar-se un "mal moral" si s'han perdut les vacances i també reclamar les despeses derivades com a allotjament o transport alternatiu.

En el cas que el vol s'hagi perdut per les cues en els controls de seguretat, una reclamació a la companyia aèria no serveix de res, ja que és el passatger el que no era a la porta d'embarcament a l'hora exigida i és "Aena la responsable del perjudici", explica la portaveu de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, a Herrera a COPE Catalunya (àudio)