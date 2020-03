Què passa amb la meva hipoteca si estic confinat o m'apliquen un ERTE?

El degoteig de mesures per la crisi del coronavirus continua. Si fa només uns dies es decretava l'estat d'alarma –que limitava els moviments sol a algunes activitats quotidianes, com anar al banc-, el Govern va presentar ahir un paquet d'iniciatives per a pal·liar l'impacte econòmic que el COVID-19 tindrà en tot el país. Entre elles figura, com ja ha succeït a Itàlia, una moratòria de les hipoteques, una mesura que pretén alleujar a milers de famílies de la despesa important de qualsevol llar (més del 30% dels ingressos familiars es destinen al pagament de la hipoteca o el lloguer, segons dades oficials).



Què és una moratòria d'hipoteques?



Una moratòria d'hipoteques –o de qualsevol altre préstec- consisteix, en poques paraules, a oferir al client la possibilitat d'ajornar els pagaments de la hipoteca durant un període de temps. En el cas de la moratòria aprovada ahir pel Govern, aquest termini serà d'un mes.



Quins requisits cal complir per a acollir-se a la moratòria d'hipoteques pel coronavirus?



La moratòria d'hipoteques pel coronavirus està pensada, segons consta en el Reial decret aprovat per l'Executiu, per a deutors en situació de “vulnerabilitat”. Per tant, no es tractarà d'una moratòria universal, sinó per a treballadors o autònoms que tinguin una hipoteca sobre el seu primer habitatge i es trobin dins de determinats paràmetres econòmics i familiars.



A Herrera en COPE Catalunya parlem amb Lucía Delgado, membre de la PAH (plataforma d'afectats per la hipoteca). “Estem d'acord amb la mesura que s'ha pres. És qüestió de protegir a les persones que ja ho passaven malament abans del coronavirus i ara més”, ens explica. “la societat dóna resposta a això, amb les aturades en desnonaments, però els polítics han de tenir responsabilitats. Han de ser els fons voltor i els bancs els que assumeixin la càrrega econòmica derivada d'aquesta situació d'alarma sanitària.” Diu Lucía,” recordem que les entitats bancàries no han retornat ni un cèntim del seu rescat.”. I acaba Lucía amb un desig “El que no volem és que hi hagi més desnonaments”.