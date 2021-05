¿Qué pasa con el personal de residencias no vacunado?

Las organizaciones de familiares y usuarios de residencias se han unido en una gran plataforma para reivindicar sus derechos. Actualmente forman parte una quincena de asociaciones de toda España, las cuales han decidido "sumar fuerzas" para denunciar los principales problemas que han ido detectando, acentuados con la pandemia de la covid-19.

Consideran que se tiene que replantear "el modelo" de residencias y proponen un decálogo con diferentes puntos que se tendrían que revisar, como por ejemplo la necesidad de un reequilibrio entre centros públicos y privados, así como más participación y decisión por parte de usuarios y familiares. Así, la plataforma muestra su "solidaridad" con las familias que han sufrido y pide una reunión con el gobierno español.

Se ha subrayado la importancia de poner sobre la mesa un nuevo modelo residencial que ponga por ante "el humanismo, la justicia y la proximidad". En este sentido, han tachado de "tragedia" muchas de las situaciones vividas en los centros relacionadas directamente con la pandemia de la covid-19.

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con Mª José Carcelén, portavos de la coordinadora de residencias 5+1, que ha explicado que "la plataforma no solo nace con la intención de ir al gobierno español, sino también llegar a la comunidad europea, así como a la ONU. Creamos esta organización porque hemos detectado problemas en común", ha recordado.

De hecho, han lamentado que en todas las comunidades autónomas se ha incumplido la normativa vigente y que no se puede implementar los cambios si no hay suficiente "voluntad política" para hacerlo.

Preocupación por la vacunación y las secuelas

Sobre el avance de la vacunación de los profesionales de las residencias, Carcelén ha admitido que les "preocupa", puesto que todavía hay mucha gente que no se ha querido inmunizar.

En el caso de Cataluña, la media roza el 20% del total de personal que trabaja en estos centros. "Es evidente que tenemos el terreno adobado para tener una situación complicada", ha dicho, "la vacuna protege a los más jóvenes, pero en el caso de la gente mayor con patologías es más peligroso".





Un hecho que preocupa también en otras comunidades, como es el caso de la de Madrid. "Se trata de una situación que "no entienden" y que – dada la naturaleza del trabajo – se podría plantear que todos aquellos que no estén vacunados, no puedan atender las personas residentes."

En cuanto a los efectos de la covid-19, más allá de la mortalidad, Carcelén ha comentado que "los residentes han sufrido secuelas a raíz de los cierres "salvajes" y la falta de contacto social. Se tiene que hacer todo un trabajo no solo de detección, sino también de recuperación", ha asegurado, añadiendo que estos problemas derivados de la pandemia son físicos, psíquicos y emocionales.