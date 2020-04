¿Qué hacer si tenemos dudas sobre el motivo de la muerte de un familiar en una residencia?

La Generalitat de Catalunya ha reconocido que las cosas no se han hecho bien en las residencias de mayores, 511 fallecido y más de 1.000 contagiados.

"La Generalitat de Catalunya se ha preocupado en hacer un documento en el que a las personas de 75 años que necesiten ser entubadas no se les haga, luego han dicho que lo dejan a criterio médico. Esto no debe ser así, que no dejen esa responsabilidad al médico cuando están diciendo que no se les preste la ayuda que necesitan." nos dice la presidenta de la asociación del paciente.

"Si le dicen que su ser querido ha fallecido de Coronavirus y tiene dudas pidan la prueba de laboratorio para confirmar que ha fallecido del virus." Si no le hubieran hecho la prueba y hubiera fallecido en hospital o residencia, sin que existieran patologías previas y fallece hacer lo mismo .

Si la prueba hubiera sido negativa denuncie. Si fallece una persona y tienen dudas pidan una autopsia judicial en el juzgado de Guardia de su localidad.

“nosotros lo que estamos recomendando es que los familiares tengan información directa y veraz de sus familiares” comenta Carmen Flores, presidenta de la asociación defensor del paciente, “si sospechan que su ser querido ha fallecido por coronavirus, que exijan una prueba de laboratorio” nos dice Carmen.

Del mismo modo, aconsejamos a los familiares de las personas mayores afectadas de coronavirus que hayan fallecido sin recibir la debida y total asistencia, denuncien.

El Defensor del Paciente también aconseja ante un estado excepcional de alarma, que los familiares que tengan a sus mayores en residencias, centros de discapacitados y/o tutelados, pidan con firmeza que sean informados adecuadamente y que para su tranquilidad puedan ver a sus ancianos/seres queridos a través de una vídeo-llamada.

O se les haga un vídeo desde la propia residencia comprobando así que se encuentran bien. Tenemos la obligación de pagar, y eso nos da derecho a estar informados de cómo se encuentran nuestros seres queridos. Dada la situación que estamos viviendo esa información debe de estar actualizada.

“Otras de las cosas que estamos exigiendo a las residencias son muestras de vídeo, vídeo conferencias o similares para los familiares por una cuestión de humanidad y que vean como están” Explica Carmen.