Què guanyen els Ciberdelinqüents segrestant el Clínic?

Aquest cap de setmana l'Hospital Clínic ha patit un ciberatac exterior molt sofisticat i què impossibilita l'ús del sistema informàtic. Els experts diuen que en 48 hores estarà solucionat, però el caos ja està en marxa entre els pacients. Parlem amb el professor especialista en protecció de dades de la UAO CEU, Xavier Salla.



- Què hi ha a la ment d'un hacker quan ataca a un hospital públic?



El primer que un pot pensar que és per una qüestió de lucre què és el que passa normalment tot i que no hem de perdre de vista la globalització que existeix avui dia en l'àmbit digital, és un interès desestabilitzar estructures crítiques i posar en "jake" el govern. Ha passat a altres tipus de països com Rússia o la Xina, on el seu govern ha passat per situacions de conflicte i de vegades la manera de dividir-los és a través d'un atac lucratiu.



- Què fan amb aquestes dades?



D'entrada el que busquen és col·lapsar el sistema i segrestar totes les dades per encriptar-les, i si les vol recuperar has de pagar uns diners per obtenir la clau que et dona accés. T'amenacen de dues maneres, inhabilitant els teus serveis i fent públic el que tinguin de tu.



- Quan t'encripten les dades, quant de temps tens per tornar a la normalitat sense haver de recórrer al rescat?



Quan et posen en una situació com aquesta primer de tot hem d'agrair tenir una bona còpia de seguretat, és a dir, fer unes còpies de seguretat periòdiques perquè la pèrdua de dades sigui mínima. També hem de tenir en compte no arrossegar un programa maliciós a dins aquestes còpies perquè si no ho perds tot. Ara haurem de formatar tots els sistemes d'informació i bolcar l'última còpia de seguretat per poder rellançar tots els serveis, calculo que durant unes 48 hores més o menys.