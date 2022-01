Les restriccions a Catalunya s'allarguen quinze dies més a causa dels elevats casos de contagis. Fa uns mesos es van detectar un cas o dos, però tot a punta que cada vegada hi ha més casos deFlurona, és a dir, la grip i la nova variant òmicron en un mateix pacient. Parlarem d'aquesta nova situació amb l'epidemiòleg i exdirector d'acció sanitària, Daniel López Acuña.



- Què és la Flurona?



Respecte a aquest fenomen de la Flurona, és la coexistència de la infecció de grip i per covid-19. Hem de ser cautelosos perquè no és una nova malaltia i a vegades està sent tractada mediàticament com si fos una nova epidèmia o nova malaltia. Existeix des del març del 2020 on van ser reportats alguns casos a la Xina i crec que se li està donant massa cobertura mediàtica en aquests moments, ja que no té la proporció epidèmica. Ara hem de pensar com solucionar-ho a través de les vacunes i seguir estrictament les mesures de seguretat com la mascareta i la distància física.



- Les persones que no estan vacunades són les més vulnerables?



Exactament, són les que tenen major risc i ara veiem més casos de contagis de la covid-19 per la presència de la variant òmicron i també hem de tenir en compte que és plena temporada de grip estacional i és lògic que observem aquesta presència coexistent de les dues infeccions.



- Amb aquest pic de contagis és inevitable que es col·lapsin els serveis sanitaris.



Aquest és el gran problema, que no li donem la importància que té a la infecció en si mateixa, assenyalant que els episodis són menys severs. Hem d'ubicar diferents aspectes, primer de tot, que no és bo infectar-se de la covid-19, ja que la mateixa infecció pot generar quadres de covid persistent i quan més podem evitar-ho que passi, millor. En segon lloc, l'avanç vertiginós de la transmissió del contagi de la covid-19 ens està generant una situació de saturació a l'atenció primària on arriben a desatendre altres problemes importants.