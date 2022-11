Què està passant a twitter?

Twitter ha despatxat els 26 treballadors que té a l'estat espanyol. Segons han denunciat els sindicats UGT i CCOO, els acomiadaments s'han comunicat per correu electrònic, com ha passat a altres treballadors des que l'empresari Elon Musk va adquirir l'empresa fa pocs dies.

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha assegurat que aquest acomiadament és nul perquè "s'ha de fer com a acomiadament col·lectiu" i, per tant, implica un període de consultes, 15 dies de negociació i comunicar-ho a l'autoritat laboral.

Per això, creu que Twitter haurà de readmetre els 26 afectats. Alhora, ha aprofitat per demanar que es recuperi l'autorització administrativa per als acomiadaments col·lectius. "La gent no pot estar tan desprotegida", ha dit.

L'adquisició de Twitter ha estat rodejada de polèmica, per l'anunci, l'abril passat, de l'interès de Musk en la firma, la marxa enrere posterior que va fer ell mateix amb l'argument que part dels 230 milions d'usuaris de la xarxa eren falsos, i l'adquisició final que s'ha signat aquest dijous sota l'amenaça dels ja expropietaris de l'empresa de dur-lo als tribunals.

Una de les primeres decisions que ha pres Musk ha estat acomiadar els principals executius de l'empresa, i ha transcendit que el propietari de la fàbrica d'automòbils elèctrics Tesla i del fabricant de coets espacials SpaceX podria estar preparant una reducció substancial de la plantilla.

El magnat sud-africà ha fet des del principi del procés una defensa aferrissada de la llibertat d'expressió a Twitter, i s'ha mostrat obertament contrari a la suspensió de comptes com la que es va fer a Trump després de l'assalt al Capitoli.

El mateix Trump ha publicat a la xarxa social que va crear després de ser expulsat, Truth Social, que està content que Twitter estigui ara "en bones mans".

Twitter formarà un consell de moderació de continguts "amb punts de vista molt diversos" en la nova etapa que encara després que el multimilionari sud-africà Elon Musk l'hagi comprat per 44.000 milions de dòlars.

El mateix Musk, que ahir confirmava la compra amb una piulada al seu compte oficial de la xarxa social en què afirmava que "l'ocell ha estat alliberat", ha piulat la creació del consell, i ha advertit que no hi haurà decisions "importants" sobre contingut o sobre restabliment de comptes "abans de la convocatòria d'aquest consell".

Un dels comptes suspesos és el de l'expresident dels Estats Units Donald Trump, que ja ha celebrat que Musk sigui el nou propietari de la xarxa i ha desitjat que li tornin a activar aviat el seu canal.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director de l'agència digital Community Internet, Enrique San Juan (àudio).