Què ens portaran les superilles?

Avui parlarem d'aquesta nova etapa al centre de Barcelona on s'estan creant aquests eixos verds, places i superilles. Per saber en quina direcció va aquest projecte parlem amb l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Matilla.



- Quins són els objectius de les superilles?



El principal repte que aborda la superilla a la majoria de ciutats del món és millorar les condicions ambientals i reduir la contaminació. Ens dona més motius per fer-les, sabent que Barcelona és una de les principals fonts emissores de contaminació atmosfèrica i acústica amb els vehicles que es mouen per la ciutat. Per una altra banda, volem aconseguir equilibrar els usos de l'espai públic, en aquests moments a la ciutat de Barcelona, més del 50% de l'espai públic està ocupat per la mobilitat de vehicles privats, això és una injustícia perquè només un 15% de les persones es mouen a través d'aquest espai i el que planteja la superilla és com aconseguir definir un model de mobilitat que sigui més eficient i això vol dir que contamini menys a través del transport públic, bicicleta i caminar i que ocupin menys espai. Som una ciutat que té una ràtio d'espais verds molt baixa, tenim una mitja de 6 m quadrats de zona verda per habitant, quan l'organització mundial de la salut recomana un mínim de 10, per tant, si tenim una mobilitat que ocupi menys espai podrem obtenir un espai públic més verd.



- Quan parlem de reduir el vehicle privat, inclou les motos?



Efectivament, això inclou tots els vehicles que formen part d'aquest model, per tant, la moto també és la millor de contaminació atmosfèrica i acústica. Defensaria que la superilla no van en contra d'un vehicle determinat, el que necessitem assolir és que aquells desplaçaments que es poden fer amb altres mitjans, es facin.