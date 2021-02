¿En qué se diferencia la variante brasileña del covid? Una pregunta que hoy le hemos trasladado al epidemiólogo hispanomexicano y exdirectivo de la OMS, Luis López Acuña en Herrera a Cope Catalunya i Andorra.

MUTACIONES QUE EXPERIMENTA EL VIRUS

Para el experto: “Todas estas variantes son mutaciones que experimenta el virus en la proteina que sirve de puerta de entrada en las células y en la infección de tejidos humanos. Algunas de estas variaciones hace que el virus sea más contagioso y ràpido el ritmo de transmisión”. López Acuña ha añadido que: “En estos momentos la variante que está más presente y penetrando más en territorio español es la mutación británica. Este hecho va a provocar una ralentización en la curva de la pandemia de la tercera oleada”. El investigador ha añadido que esto obliga a no relajar medidas en Catalunya, como han hecho otras comunidades como la madrileña. Restricciones que mañana anunciará el comité ejecutivo del Procicat del gobierno catalán.

LAS FARMACÉUTICAS NO HAN CUMPLIDO LAS PROMESAS

Por otra parte, el exdirectivo de la OMS ha hablado de la vacunación: “ Lamentablemente las farmacéuticas prometieron más de lo podían hacer a la Comunidad Europea. No han cumplido sus convenios. Están avanzando y esperemos que durante las próximas semanas se recupere el ritmo de llegada de vacunas y de vacunación”. Respecto a las personas ya vacunas, López acuña les ha pedido prudencia porque la imnunidad no llega hasta el día treinta de la vacunación. El inmunólogo nos ha pedido a todos que “Nos olvidemos de la próxima semana Santa”, y no debemos olvidar que hoy había en las UCI de Cataluña 616 personas y en las últimas 24 horas han muerto 59 personas.