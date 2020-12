Què és el Covid zero?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Anna Llupià, membre del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic a propòsit de l'estudi fet per L'Institut de Salut Global. Estudi dedicat a “L'estratègia de control i màxima supressió de la transmissió”, coneguda també com a estratègia de “covid zero”. Per Llupià, a Catalunya l 'estratègia que s'aplica és la de la mitigació: “S’ha verbalitzat des del mateix Departament de Salut que estem en mitigació. De debat públic sobre quina és l’estratègia a seguir, jo crec que no n’hi ha hagut. Crec que és una decisió prou important pel que fa a les vides, i també en termes socials o econòmics, perquè es pugui tenir un debat transparent sobre això. Si només et fixes en l’emergència sanitària està bé tenir llits per a la gent que es posi malalta, però això ens obliga a fer confinaments continuats, llargs, que produeixen molts altres efectes, a banda dels contagis”. Respecte a la diferencia en l'estratègia a Catalunya i en els països que han seguit “el covid zero”?: “El que tenen en comú els països que han controlat la transmissió és que saben d’on ve cada cas. En el moment en què no saben on s’ha contagiat cada persona és quan fan l’acció poblacional, el confinament, les restriccions. Austràlia va aturar una ciutat per 22 casos, Nova Zelanda va imposar mesures a una ciutat per sis casos, Hong Kong ha establert mesures dràstiques per 122 casos sense traçar”. Sobre els esforços fets a Catalunya per lluitar contra la pandèmia, l'especialista diu: “No, estem fent la inversió. Quan vam obrir al juny estàvem lluny de tenir el sistema preparat des del punt de vista de personal, informàtic, de coordinació. Ara es pot optimitzar, però s’estan fent esforços importants”. Anna Llupià tambè ha comentat que : “Catalunya encara està a temps per seguir estràtegies més semblants a la del covid zero”.