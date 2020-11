¿Qué es el coordinador covid de las cenas navideñas?

Aun es una incógnita cómo se celebrarán las Navidades de este año. De momento parece que no hay nada claro, aunque algunas comunidades autónomas como Catalunya ya han declarado en varias ocasiones que apostarán por la regla del 6, permitiendo solo 6 personas por vivienda, algo que puede generar malestar entre los ciudadanos, pero necesario frente a la actual situación del Covid. Hoy hemos hablado a Herrera a Cope Catalunya i Andorra con la autora de una propuesta muy original y que puede tener éxito en toda España .

En este sentido, ya está surgiendo ideas y propuestas para estas fechas tan señaladas, y una de las más curiosas ha sido la que ha propuesto María Sainz. la experta en Medicina Preventiva y Salud Pública, quien asegura que elegir en cada familia un 'coordinador Covid', una persona encargada de que se cumplan todas las medidas sanitarias e higiénicas en cada casa podría ser una buena idea. Para la doctora Saínz “ la figura del coordinador o coordinadora covid no debe ser un policia sino una persona que esté pendiente de los pequeños detalles que eviten el contagio entre las personas que asistan a las cenas de las fiestas navideñas. Su tarea debería consistir en procurar que haya espacio entre los invitados, que se use el gel hidroalcohólico o que las manos esten limpias entre plato y plato”. La doctora también ha apuntado que : “No deberíamos lanzarnos todos a la vez a la caza del aperitivo si no guardar distancias entre los invitados”. La experta también apunta que: “ Una persona joven y empática podría ser la ideal pera realizar las tareas de coordinador de covid estas fiestas navideñas en los hogares”.

No obstante este tipo de figuras familiares podría generar malestar y roces en un momento en el que nos apetece celebrar más que estar pendiente de que vivimos en una pandemia. De momento no se sabe si se podrá celebrar las Navidades con cierta normalidad, pero seguro que tu cuñado se pide voluntario