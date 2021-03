Què és i com funciona el servei de farmacovigilància?

El servei de farmacovigilància, és un dels serveis que més hem sentit a parlar durant aquests dies, sobretot arran dels casos de trombosis que es relacionaven amb la vacuna de l'AstraZeneca sense cap indici clar. Ens explica què és aquest nou servei l'Antoni Torres president de la federació d'associacions de farmàcies de Catalunya.

Què és el servei de farmacovigilància?

<< És un conjunt d'accions que desenvolupen quan un medicament es posen a la venda. Aquestes accions consisteixen a detectar, d'una conèixer i prevenir els efectes adversos dels medicaments. El medicament encara que passa per diferents fases, un cop arriba el mercat és contínua treballant amb aquest medicament via farmacovigilància, és a dir, estem atents de si es presenten efectes adversos tant en l'àmbit mèdic, hospitalari i de farmàcia.>>

Un medicament que faci anys molts anys que està en el mercat encara està sotmès a aquest sistema de farmacovigilància?

<< Un medicament està sotmès sempre. Per exemple si hi ha algú que apareix a la farmàcia amb un efecte secundari que mai hem vist en aquest medicament, el que fem és aixecar una sospita mitjançant un mecanisme que es diu targeta groga i comuniquem un efecte advers. Hi ha aquest mateix protocol per tot el país i es van recollint totes les sospites, està organitzat per àmbits gràfics. A mesura que es va agrupant tota aquesta informació i es veu que realment allò pot ser un cas advers, s'estudia i es treballa.>>

Molta gent donava per fet aquesta relació entre la vacuna AstraZeneca i els casos de trombosis.

<< No té perquè, que una cosa coincideixi en el temps, no té per què tenir una connexió. En aquest cas, hi ha una coincidència temporal entre l'Administració de vacunes i aquests casos de trombosis, però això no té per què ser una conseqüència de l'altre.>>