Fi de la quarantena per asimptomàtics i casos lleus de covid

Des d'avui al nostre país es començarà a tractar la Covid-19 com una malaltia endèmica, havent eliminat des d'avui la necessitat de quarantena per als casos lleus i asimptomàtics, començant a monitorar només els pacients greus o vulnerables. A més d'aixecar el requisit d'aïllament per a casos asimptomàtics, lleus i casos de contacte, el Govern també eliminarà les proves de rutina per a tots els casos sospitosos o de contacte, per limitar-los a persones de risc (majors de seixanta anys, immunodeprimits i dones embarassades), personal de salut i casos greus. Tot i això, els casos lleus de Covid-19 han de ser monitorats amb "precaució", continuant amb l'ús de mascaretes, que encara són obligatòries a l'interior, i limitant els seus contactes amb persones de risc. Per saber com està la situació parlarem amb el vicesecretari general de metges de Catalunya, Dr. David Arribas.



- Anem massa de pressa donant aquest pas?



Hi ha diferents versions, alguns diuen que sí altres que no, però la veritat el que hem de fer pianos de l'agent de la Salut pública que segur que han analitzat les pautes vacunals fetes al nostre país, la tipologia de vacunes actualitzades, les recaigudes de la gent que està amb aquestes vacunes i la gravetat de la clínica dels vacunats. Hem de confiar i actuar en conseqüència acatant les seves recomanacions.



- Hi ha una preparació per un possible repunt?



Fa dos anys que tenim una pressió assistencial altíssima focalitzada amb la covid. Els mapes de contagis de Catalunya segueixen en vermell a tot arreu, per tant, aquesta pressió continuarà estant. Segurament que després de setmana Santa notem un repunt de contagis, però la clau és com tractem aquests casos.



- La següent mesura seria treure la mascareta.



Hem de mirar el que ens ha proporcionat de seguretat la mascareta. He vist gent portar la mascareta en el metro o un autobús on la seva eficàcia era dubtosa. Crec que hem de seguir amb mascaretes que siguin eficaces a zones on s'hagi demostrat que és rellevant portar-les.