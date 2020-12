"Quanta menys mobilitat aquests dies, millor"

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau. Amb el responsable de trànsit hem recordat que ja està en vigor a Catalunya el confinament comarcal durant tots els dies de la setmana i fins a l'11 de gener, fixat pel retorn a les escoles. Només es pot trencar el confinament comarcal si una bombolla familiar es desplaça a la seva segona residència, a un hotel o casa rural o a visitar un familiar pròxim. A més es mantenen, com fins ara, les excepcions a les restriccions de mobilitat per anar a la feina o a l'escola, tenir cura de persones dependents o per raons d'urgència. També continua vigent el toc de queda nocturn de 22 h a 6 h, amb excepcions els dies festius com el 24 i 31 de desembre, en què l'inici s'amplia a la 1 de la matinada, i el 5 de gener, que comença a les 23 h. Pel que fa a sortir i entrar de Catalunya durant les vacances de Nadal, es manté el confinament perimetral amb l'excepció dels desplaçaments per treballar o visites familiars. A menys d'una setmana de les festes nadalenques, el govern va establir les noves restriccions per contenir la pandèmia a Catalunya. Si les xifres de la pandèmia segueixen empitjorant, el 28 de desembre es decidirà si s'endureixen les mesures. En tot cas, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, demanen que la ciutadania sigui responsable per reduir la interacció i la mobilitat prescindible. Com a mesura excepcional, es permet la mobilitat entre la comarca de l'Alt Urgell i Andorra, que queden temporalment integrades com una única unitat comarcal. És una mesura que ja havien demanat les autoritats de les dues zones, tot i ser països diferents, per reduir l'aïllament.