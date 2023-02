Quant costa morir-se?

El cost dels enterraments a Espanya ha anat augmentant en els últims anys, i es considera que és un dels més elevats de tota Europa. Això ha generat una gran preocupació entre moltes persones i ha fet que molts hagin de buscar alternatives més econòmiques.

El fet que el cost dels enterraments sigui tan elevat pot ser una càrrega addicional per a les famílies que ja estan passant per un moment difícil. Cal tenir en compte que el cost dels enterraments no només inclou el preu de la sepultura o la incineració, sinó també altres despeses com la preparació del cos, la cerimònia i els serveis funeraris.

En aquest sentit, seria important que es prenguessin mesures per reduir el cost dels enterraments a Espanya i fer que siguin més accessibles per a tothom. Això podria incloure una major regulació dels preus, la promoció de les alternatives més econòmiques o la millora de les ajudes públiques per als qui ho necessitin.

En definitiva, el cost dels enterraments a Espanya és una preocupació creixent per a moltes famílies. Cal buscar solucions per fer que siguin més accessibles i assequibles per a tothom, de manera que les persones no hagin de passar per una càrrega econòmica addicional en moments de dolor i tristor.

Escolteu a l'àudio com Nacho Loriente explica el calvari que ha passat després de la mor de la seva mare.