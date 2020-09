Quan tindrem una vacuna fiable contra la Covid-19?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb SALVADOR MACIP. Doctor en Genética Molecular i Fisiología Humana. Investigador de la Universidad de Leicester (Anglaterra) i de la UOC. Per Macip, “Estem vivin una segona onada de la pandèmia com ha indicat l'estudi fet per investigadors de la UPC i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.”. Una segona onada provocada per diversos factors, segons Macip, que podrien ser : “Una desescalada massa ràpida, el rebrots a l'estiu que eran d'esperar, una mala utilització dels rastrejadors o el relaxament de molt ciutadans”. El investigador català tambè retreu a la classe política errors en el control de la pandèmia. Pel que fa a les vacunes, el doctor Macip ha demanat que no fem cas a la que “suposadament” pot estar disponible al mes d'octubre als Estats Units. Ha apuntat que darrerra podría estar el govern de Donald Trump i les próximes eleccions. Pel que fa a Europa, Macip, ha dit : “Ara mateix tenim moltes vacunes avançades. La d'Oxford a Anglaterra o Phifer a Alemania son les més desenvolupades. La millor estratègia es la de reservar lots de diverses vacunes i no apostar-ho tot a una vacuna. La comunitat europea ha demanat milions de dosis de la vacuna d'Oxford que segurament serà una de les primeres en estar a punt”. Pel que fa a Espanya, el doctor Macip ha dit que: “Tothom a reservat vacunes però a Espanya jo veurem quant i com arriben les dosis necessaries”. El genetista ha fet seva la frase que la OMS ha fet pública sobre les persones que han de rebra primer la vacuna contra la Covid-19 : “ Caldrà vacunar algunes persones en tot els països, en lloc de a totes les persones en alguns països”.