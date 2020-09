Quan tindrem els testos ràpids per diagnosticar el coronavirus?

El Ministeri de Sanitat està treballant en l'avaluació de la validesa dels nous test ràpids que detecten el coronavirus Covid-19, així com dels resultats que ofereixin de la malaltia. Avui hem parlat del tema a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, amb Antonio torres, president de la Federació d'Associacions de Fàrmacies de Catalunya.

El nou test es realitza mitjançant mostra nasal o nasofaríngia i només per professionals sanitaris. Aquest tipus de tecnologia, més barata que les PCR, permet disposar dels resultats en un quart d'hora i no necessita una tècnica complexa de laboratori, encara que la seva sensibilitat i especifiqueu és lleugerament inferior a les PCR.

No obstant això, fins al moment, i a l'espera que l'avaluació del Ministeri de Sanitat sobre aquests test sigui favorable, aquesta tecnologia no està inclosa en l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control del Covid-19, actualitzada per última vegada el passat 10 d'agost. Per al sector, “és el moment que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes incloguin aquests test en les seves estratègies de lluita contra el Covid-19 i comprometin els volums adequats per a evitar situacions de falta de disponibilitat que ja vivim en la primera ona”.

Antonio Torres, avui a Cope Catalunya, ha destacat : “La importancia de que el nou test pugui donar el resultat en 15 minuts radica en que les empreses, per exemple, necessiten per reactivar-se necessiten entorns segurs i proves ràpides i fiables”. Antoni Torres ha destacat que: De moment no sabem quina serà la logistica dels tests ràpids i com estaràn i han estaràn repartits”.

