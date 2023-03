Quan es soterren les vies de Montcada?

Les vies de tren que creuen pobles i no estan soterrades, provoquen moltíssimes morts. Avui parlarem concretament de la línia R2 de rodalies de Renfe, aquest recorregut s'ha anat corregint en algunes poblacions com va ser en el seu moment el Prat de Llobregat, però d'altres pobles encara reivindiquen aquest canvi. Un clar exemple és Montcada, de fet, ahir van fer un homenatge a totes aquelles persones que van perdre la vida creuant les vies. Parlem amb la portaveu de la plataforma de veïns "Tracte Just Soterrament Total", Ana Solano.



- Com va anar ahir l'homenatge?



Molt emotiu, és un bon moment per recordar a aquestes persones que van perdre la vida. Esperem que l'any que ve comencin les obres i que vingui en camí aquest desitjat soterrament.



- Creus que començaran en un any?



Si tot va bé, esperem que hi hagi algun moviment durant aquest any.



- Fins que no comencin, encara hi ha aquest risc d'accidents.



És clar, aquest risc existeix per aquesta via, passen més de 200 trens el dia amb un pas de nivell que està tancat contínuament, la majoria del veïnat no podem estar esperant totes les estones que les barreres estan baixades perquè sempre ho estan. Ens titllen d'imprudents, però per nosaltres és d'alguna manera una supervivència perquè l'espera per poder passar és eterna, podem estar esperant fins a 20 minuts.



- De quantes víctimes estem parlant fins ara?

D'ençà que hi ha registres, 178 víctimes. Quan es van construir les vies el volum de vianants que circulaven per allà no era el mateix malgrat que existia el risc. És evident que com més trànsit hi ha, més probabilitats hi ha que passi.



- Quant de temps podrien durar aquestes obres?

Es calcula que podrien durant set anys. És una obra considerable per la tipologia de construcció, sembla que els tècnics han fet un gran esforç perquè per Montcada passen dos rius, una autopista i es vol preservar tots aquells aspectes que tenen a veure amb el medi ambient per no perjudicar la fauna i la flora.