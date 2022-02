Quan s'acaba una pandèmia?

Demà dijous hi haurà canvis importants, ja no serà obligatori l'ús de la mascareta a exteriors i els nens tampoc l'hauran de portar a l'hora del pati. Recordem que també obre l'oci nocturn reobre sense límit d'horaris i aforament, però en aquest cas sí que serà obligatori l'ús de la mascareta en interiors. Països com Dinamarca han decretat el fi de la pandèmia. Parlarem d'aquesta situació amb el doctor Salvador Macip, investigador UL i professor de ciències de la salut de la UOC.



- Quan podem donar per finalitzada una pandèmia?



Hi ha diferents maneres de veure-ho, en primer lloc, una pandèmia vol dir una malaltia infecciosa que està estesa pel planeta en un territori molt ampli, per tant, el fi de la pandèmia hauria de ser una cosa global.

Cada país pot proclamar el fi de la pandèmia en el sentit que el virus ja no està circulant amb la violència com fins ara, en el cas de Dinamarca ho està fent independentment dels resultats de contagis, en aquest moment segueix alt, estem per sobre del que teníem l'any passat.



- Podem reconèixer que anem cap a millor, però les incidències encara són elevades.



Sí que és cert que el patró que es fa servir ara és que aquesta incidència no correspon a la mortalitat que teníem abans per què evidentment amb les vacunes hem aconseguit que els ingressos i la mortalitat sigui 20 vegades menor, per tant, fins a cert punt podem assumir una xifra de mortalitat controlable. Encara tenim casos de covid persistent què continuen sent importants, hi ha un número molt elevat.



- La vacunació i la baixa mortalitat té molt a dir en tot això, però els contagis han seguit, pot ser que com ha contagiat molt aquest virus ara li costi més?



Crec que és un doble avantatge perquè dintre de la desgràcia d'aquesta onada la part positiva de tot això és que estem adquirint immunitat de manera natural. Les persones que s'han infectat per l'òmicron és molt possible que siguin resistents a una altra reinfecció.