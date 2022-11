Quan haver passat un càncer dificulta obtenir un crèdit

Parlarem d'un tema que poques persones coneixen i es tracta d'una situació delicada. Les persones que han passat un càncer tenen dificultats per obtenir un crèdit o tornar al mercat laboral, de fet, el 50% dels joves que han patit leucèmia troben inconvenients addicionals per reincorporar-se al mercat laboral i el 80% per contractar productes bancaris o assegurances de vida.Parlarem amb Alexandra Carpentier,responsable del programa d'experiència del pacient de la fundació Josep Carreras.



- D'on surten aquestes dades?



Són dades bastant alarmants i hem realitzat aquest estudi amb unes dades reals. Les persones diagnosticades d'un càncer a la sang, és a dir, leucèmia ò limfomes entre els 18 i els 35 anys és molt probable que a escala laboral no tinguin una llarga trajectòria per exemple, hi ha pacients que potser tenen molt pocs dies cotitzats perquè la malaltia els hi ha arribat amb dinou anys, llavors, aquestes persones han de passar un tractament de dos anys si no es complica res, sí es dona el cas contrari, pot ser molt més temps. Aquestes persones quan tornen a buscar feina han d'explicar aquest buit en el currículum i llavors això ja no és competitiu amb els altres candidats en procés de selecció. És un tema que s'ha de sensibilitzar i educar molt perquè les empreses s'espanten molt.



- Creus que fa falta més informació sobre aquesta situació?



Si, s'ha de fer molta pedagogia, per una banda, i després hi ha altres temes, com per exemple, una persona que ja treballava, molt probablement (depèn de quina feina) ja no podrà tornar, llavors, aquesta persona s'ha de reubicar a dins de l'empresa, si parlem d'una empresa petita, és més complicat.



- Quan demanes un crèdit, et poden preguntar si has passat un càncer?



Sí que poden. Fa un parell de mesos la Unió Europea, a la comissió de lluita contra el càncer, van redactar un informe en el qual els països de la Unió Europea menys Espanya, Malta i Islàndia tenen blindades aquestes peticions de pacients amb càncer per demanar productes bancaris. En altres països ara mateix no pots preguntar un historial mèdic, en el nostre si.