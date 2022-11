Quan baixarà el preu de la llum?

El que està arrossegant aquesta inflació a la nostra economia està afectant la benzina o també a la nostra factura de la llum, però què hem de fer perquè abaixi el preu de l'electricitat i que el seu preu deixi d'estar, en canvi, constant? Per resoldre aquesta i altres preguntes parlarem amb el catedràtic d'Economia de la Universitat Abat Oliba CEU, Clemente Polo.



- De què depèn que baixi el preu de l'electricitat?



En aquest sac també entraria la benzina o el gas natural, hi ha moltes coses que estan relacionades entre sí, però si ens enfoquem en el preu de l'electricitat, hem de diferenciar, per una banda, el que són els preus majoristes (els que compren i venen electricitat que no som nosaltres) i després els preus que les comercialitzadores d'electricitat carreguen els clients. Si comencem pel primer, el preu majorista es determina en un mercat organitzat, podríem posar-li com a nom un mercat de borsa, on es realitzen ofertes de compra d'electricitat i ofertes de revenda d'electricitat, cada dia i a totes hores. Aquest mercat s'estructura a la vegada en diferents submercats, hi ha un en concret que li diuen diari, és a dir, el dia es divideix en 24 hores i les empreses que ofereixen electricitat fan les seves ofertes per cada hora d'aquell dia. Per una altra banda, i empreses compradores d'electricitat ofereixen un preu per quedar-se amb aquella electricitat, llavors es fixa un preu per cada hora del dia. El preu dependrà de la composició de l'oferta, hi ha centrals elèctriques, com per exemple, les centrals nuclears que produeixen la seva energia de manera contínua i, per tant, no poden fer i desfer. Hi ha altres empreses que no poden com per exemple una hidràulica pot decidir si deixar sortir més aigua o menys.



- Tota aquesta situació és sospitosament manipulable.



Tampoc és fàcil per una raó molt senzilla, en teoria cada unitat de producció està obligada a oferir la seva electricitat al límit de la seva capacitat i marquen les hores en les quals es realitza. Quan les unitats de producció són milers, és difícil seguir-ho tot el detall.