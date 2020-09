Quan arribaran les 220 infermeres de reforç als 400 CAPs de Catalunya?

El pla inicial de cara a la tornada a les aules, presentat ara fa un mes pel Govern, era que totes les escoles i instituts de Catalunya tinguessin un centre d'atenció primària (CAP) i una infermera de referència per gestionar els casos sospitosos i positius de covid-19. El clam és contundent: les infermeres al·leguen que cal una formació sanitària especialitzada, especialment en salut comunitària –com la que li és pròpia a la infermeria–, per poder-se responsabilitzar dels diversos centres educatius. "És una temeritat posar un gestor covid a portar escoles quan no és un sanitari i quan tenim professionals a la primària que coneixem la malaltia i estem formades en salut comunitària", lamenta la presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc), Alba Brugués, que avui ha parlat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Els col·lectius d'infermeria han reivindicat durant setmanes la necessitat que les infermeres d'atenció primària participin activament en la planificació de la reobertura dels centres com el personal més preparat per vigilar el compliment de les mesures de prevenció i protecció, supervisar la nova organització i la formació del professorat, així com col·laborar en el disseny d'estratègies i mecanismes per atendre els alumnes i les famílies, principalment les que viuen en entorns més vulnerables. L'Aificc subratlla que: “ Les infermeres d'atenció primària tenen una important responsabilitat a l'escola, ja que des que van entrar als centres educatius mitjançant el programa Salut i Escola són conegudes per l'equip educatiu i coneixen la salut dels alumnes, a més dels circuits d'atenció sanitària que cal seguir pel covid-19”.

