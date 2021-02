Quan arribarà la vacuna rusa a Catalunya?

Avui hem començant HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA, comentant les últimes dades de la pandèmia amb la doctora Inma Villar, del departament de malalties infecccioses de l'Hospital del Mar. Mentre la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, compareixen en roda de premsa per analitzar la situació epidemiològica i la mobilitat al país. Ho fan quan el dia que ja han arribat a Catalunya les primeres dosis de la vacuna d'AstraZeneca, desenvolupada a Oxford, que s'afegeixen a les de les farmacèutiques BioNTche/Pfizer i Moderna. Vergés ha informat que, d'AstraZeneca, a Catalunya han arribat 31.800 vacunes, que es destinaran a personal essencial de menys de 55 anys. La consellera ha explicat que aquest diluns es farà "tota la validació" prèvia necessària, i que es començaran a administrar demà a la tarda. Dins del personal essencial que començarà a rebre la vacuna d'AstraZeneca, els primers seran els professionals que treballen en farmàcies: farmacèutics, auxiliars i fisioterapeutes. Sabran quan els toca vacunar-se perquè seran citats amb un missatge en què s'especificarà la data, la franja horària i el lloc, que serà un dels 37 centres de vacunació que s'habilitaran. "Paral·lelament", ha dit Vergés, amb la vacuna d'AstraZeneca aquesta setmana també"començarem a vacunar col·lectius essencials com els de presons i els cossos de seguretat i emergències". A banda de les 31.800 vacunes d'AstraZeneca, aquesta setmana també se'n reben 64.530 de Pfizer i 15.600 de Moderna. Això permetrà, ha explicat Vergés, tornar a administrar primeres dosis, després que la setmana passada es va dedicar a administrar les segones dosis a les persones que feia tres setmanes que havien estat vacunades per primera vegada.En concret, més enllà de les vacunes d'AstraZeneca, Salut compta amb administrar 26.000 primeres dosis (15.000 de Pfizer i 11.000 de Moderna). En total, sumant les tres farmacèutiques, Vergés ha explicat que aquesta setmana arribaran 112.000 vacunes, i que la previsió és administrar-les totes.